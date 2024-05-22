Оккупанты могут открыть на Сумщине еще один фронт: что об этом известно

Вероятно, речь не будет идти о глубоком продвижении врага на территорию нашего государства.

Российские оккупанты могут открыть еще одно направление фронта в северных областях Украины. Самая большая опасность касается Сумщины.

Об этом изданию LIGA.net заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"Самая большая угроза сейчас, безусловно, это – Сумщина. Если россияне захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще и частично открыть фронт в Сумской области", – сказал Жорин.

По его словам, вероятно, речь не будет идти о глубоком продвижении врага на территорию нашего государства.

"Это будет как раз напряжение и растяжение наших сил и средств", — считает заместитель командира 3-й ОШБр.

В то же время, план наступления на Харьковщину, который появился в западных СМИ, является частично и тем планом, к которому готовились украинские защитники.

"Это не новость для украинских военных. Это один из сценариев, по которому россияне могут и будут действовать", – подчеркнул Жорин.

Напомним, что в настоящее время российская оккупационная армия не имеет достаточного ресурса, чтобы "пойти колоннами" на Сумы и область. Впрочем, регион находится под постоянными обстрелами РФ.

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