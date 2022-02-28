Оккупанты могут уничтожить связь в Николаеве: людей просят организовать дежурство

Людей просят быть внимательными и осторожными.

В Николаеве российские захватчики могут уничтожить связь.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Есть информация, что хотят уничтожить связь в городе. Просьбы к тем, кто живет у башен связи, будьте внимательны и бдительны. Организуйте дежурства. Но аккуратно, пожалуйста. Что-то увидели – вызываем полицию", — подчеркнул он.

По словам Кима, 28 февраля в городе будет работать 30 экипажей полиции.

Кроме того, с 18:00 28 февраля в областном центре запретили продажу алкоголя. "У магазинов, которые будут заниматься продажей, весь товар будет изъят. Можете сообщить о таком. Будем с этим бороться", — подчеркнул глава области.