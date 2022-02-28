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Оккупанты могут уничтожить связь в Николаеве: людей просят организовать дежурство

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Людей просят быть внимательными и осторожными.

В Николаеве российские захватчики могут уничтожить связь.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Есть информация, что хотят уничтожить связь в городе. Просьбы к тем, кто живет у башен связи, будьте внимательны и бдительны. Организуйте дежурства. Но аккуратно, пожалуйста. Что-то увидели – вызываем полицию", — подчеркнул он.

По словам Кима, 28 февраля в городе будет работать 30 экипажей полиции.

Кроме того, с 18:00 28 февраля в областном центре запретили продажу алкоголя. "У магазинов, которые будут заниматься продажей, весь товар будет изъят. Можете сообщить о таком. Будем с этим бороться", — подчеркнул глава области.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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