Оккупанты мощно ударили по Одессе — первые детали

Последствия атаки

Ночью россияне совершили массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Одессы. За медицинской помощью обратились 10 человек, среди которых двое детей.

О последствиях атаки сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«В Приморском районе зафиксировано больше всего повреждений: пострадали жилые дома, гостиница и объекты в центре города. Здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей. Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы. Там враг попал в жилые многоэтажки, частную застройку и транспортные средства», — отметил он.

Более 250 сотрудников служб и коммунальщиков работали на местах всю ночь.

Последствия атаки.

Напомним, накануне российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека.