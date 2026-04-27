ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1364
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты мощно ударили по Одессе — первые детали

Под удар попали жилые дома, гостиница и транспортные средства.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Комментарии
Последствия атаки

Последствия атаки / © Facebook / Сергей Лысак

Дополнено новыми материалами

Ночью россияне совершили массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Одессы. За медицинской помощью обратились 10 человек, среди которых двое детей.

О последствиях атаки сообщил глава МВА Сергей Лысак.

«В Приморском районе зафиксировано больше всего повреждений: пострадали жилые дома, гостиница и объекты в центре города. Здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей. Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы. Там враг попал в жилые многоэтажки, частную застройку и транспортные средства», — отметил он.

Более 250 сотрудников служб и коммунальщиков работали на местах всю ночь.

Последствия атаки. Фото: Сергей Лысак

Последствия атаки. Фото: Сергей Лысак

Напомним, накануне российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1364
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie