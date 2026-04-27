- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1364
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупанты мощно ударили по Одессе — первые детали
Под удар попали жилые дома, гостиница и транспортные средства.
Ночью россияне совершили массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру Одессы. За медицинской помощью обратились 10 человек, среди которых двое детей.
О последствиях атаки сообщил глава МВА Сергей Лысак.
«В Приморском районе зафиксировано больше всего повреждений: пострадали жилые дома, гостиница и объекты в центре города. Здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей. Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы. Там враг попал в жилые многоэтажки, частную застройку и транспортные средства», — отметил он.
Более 250 сотрудников служб и коммунальщиков работали на местах всю ночь.
Напомним, накануне российские дроны массированно атаковали Одессу. Стало известно, что попадание в несколько жилых домов и нежилое сооружение. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека.