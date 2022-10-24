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Оккупанты на БМП наехали на мину в Донецкой области: момент смертельного взрыва (видео)

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Оккупанты на БМП наехали на мину в Донецкой области: момент смертельного взрыва (видео)

скриншот с видео

Уничтожен вражеский экипаж вместе с БМП.

На днях в Донецкой области благодаря работе инженерно-саперного подразделения ВСУ была уничтожена вражеская боевая машина пехоты вместе с экипажем.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"Благодаря работе саперов Николаевской бригады ДШВ ВС Украины уничтожена очередная БМП оккупантов вместе с экипажем. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Украины продолжают уничтожать бронетехнику и личный состав противника", — говорится в сообщении.

Ситуация в Донецкой области

Как сообщил Генштаб ВСУ, россияне и дальше пытаются наступать в направлении Бахмута и Авдеевки.

Ночью оккупанты обстреляли Красногоровку, села Константиновка и Елизаветовка в Марьинской громаде, а также поселки Торское и Заречное Лиманской громады. Подробная информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погибли шесть человек, еще пятеро ранены.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2125
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