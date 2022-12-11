Оккупанты на БТРах "скучковались" на Донетчине, а ВСУ воспользовались моментом и уничтожили вражескую технику

В Волновахском районе Донецкой области ВСУ удачно попали в скопление вражеской техники. В результате было "демилитаризовано" 6 единиц техники.

Об этом сообщает волонтер Роман Бочкала.

"Тро Днепр уничтожило 5 российских БМП-2 и танк Т-80БВ, вероятно, при попытке российского прорыва вблизи Большой Новоселки", — говорится в сообщении.

Российские военные блогеры огорчились уничтожением российской техники и призвали своих воинов не "кучковаться".

Напомним, что разведчики Сил специальных операций подразделения "Бандерлоги" в Запорожской области вычислили и привели артиллерию на сосредоточение вражеских ЗРК С-300. По предварительным данным, уничтожены 7 вражеских ЗРК, ракеты к ним и 3 десятка оккупантов.

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