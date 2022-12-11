Оккупанты на БТРах "скучковались" на Донетчине, а ВСУ воспользовались моментом и уничтожили вражескую технику

Тероборона "Днепр" уничтожила 5 вражеских БТРов и танк точным выстрелом.
В Волновахском районе Донецкой области ВСУ удачно попали в скопление вражеской техники. В результате было "демилитаризовано" 6 единиц техники.
Об этом сообщает волонтер Роман Бочкала.
"Тро Днепр уничтожило 5 российских БМП-2 и танк Т-80БВ, вероятно, при попытке российского прорыва вблизи Большой Новоселки", — говорится в сообщении.
Российские военные блогеры огорчились уничтожением российской техники и призвали своих воинов не "кучковаться".
Напомним, что разведчики Сил специальных операций подразделения "Бандерлоги" в Запорожской области вычислили и привели артиллерию на сосредоточение вражеских ЗРК С-300. По предварительным данным, уничтожены 7 вражеских ЗРК, ракеты к ним и 3 десятка оккупантов.
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