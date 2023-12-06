Оккупанты на Черниговщине ударили дроном по автомобилю старосты приграничной громады (фото)

Российские оккупанты из беспилотника атаковали автомобиль старосты приграничной громады на Черниговщине.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, староста одного из приграничных сел вместе с коллегами уехал служебным автомобилем, чтобы обнаружить повреждение проводов электроснабжения в одном из сел Новгород-Северского района.

“Во время обследования враг нанес удар из дрона. Автомобиль взорвался и дотла сгорел. К счастью, в результате взрыва люди не пострадали. Полиция документирует очередное военное преступление россиян”, — подчеркнули в МВД.

Напомним, что Тарнавский рассказал о потерях врага и боях на фронте.

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