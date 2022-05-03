Оккупанты на Донбассе двинулись атаковать позиции украинских десантников и остались без техники

На Донбассе российские оккупанты атаковали позиции десантников одной из бригад ВСУ.

Украинские воины не только смогли отразить вражескую атаку, но и захватить российскую технику.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

"Вчера российские войска провели очередную атаку на Донбассе. Воины 79 десантно-штурмовой бригады отбили атаку и уничтожили 2 танка, 5 БТР и 2 БМП российских войск, маркированных отметками О. Одна БМП захвачена", — написал Бутусов.

Он добавил, что сегодня, 3 мая, по направлениям главных ударов ВС РФ продолжаются бои, украинские десантники продолжают отражать российские атаки.

Напомним, что потери российских кафиров в Украине перевалили за 24 тысячи человек. По состоянию на 3 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 24,2 тысяч человек. Данные уточняются.

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