Оккупанты на Херсонщине без еды и воды бегут через Днепр на украденных лодках — разведка

Подразделения оккупантов в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на украденных моторках.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Подразделения с РФ, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженного снабжения пищей и питьевой водой. В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск из России, расположенного неподалеку Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами", — говорится в сообщении.

По данным разведки, местные жители отказываются снабжать оккупантов продовольствием даже под принуждением.

"Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Ряд подразделений российской армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах, говорят разведчики.

"Вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба". Сейчас они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой", — подытожили в ГУР.

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