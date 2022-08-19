Оккупанты на Херсонщине угрожают конфисковать имущество родителей, которые не отдадут детей в захваченные школы

Российские захватчики на временно оккупированную территория Херсонской области угрожают родителям выселением и конфискацией имущества, если они не отдадут своих детей на обучение в захваченные ими школы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне с сентября планируют начать учебный год по российской программе, то есть по факту это будут пропагандистские центры для русификации украинских детей. Однако родители не спешат отдавать детей в эти "учебные заведения", — говорится в сообщении.

Поэтому оккупанты начали угрожать выселить семьи, которые не соглашаются на обучение своих детей в школах с российской программой. Их имущество также обещают конфисковать. Для предупреждения все родители, которые не подадут заявления об обучении своих детей в "школы" будут оштрафованы на 148 тыс. рублей.

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