Оккупанты на левом берегу Днепра повторяют херсонский сценарий, знаем чем это завершится — Гуменюк

Гуменюк рассказала об оборонных линиях, которые оккупанты пытаются обустроить на юге Украины и по какому сценарию они действуют.

На левом берегу Днепра, где находятся оккупанты, все происходит по тому же сценарию, как было на правом берегу.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии 24 канала.

"Они (россияне — Ред.) сначала скапливались вокруг Херсона, строили (линию обороны — Ред.), потом сообщали, что они покидают некоторые населенные пункты. Затем они готовились к уличным боям. Затем рассказывали, что еще не все потеряно, а потом начинали выносить из банковских учреждений и других заведений то, что считали ценным. В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли, пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это все завершится", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты сейчас пытаются обустроить линии обороны подальше от линии фронта, "чтобы хоть как-то отчитаться перед своим руководством, мол: "Ну мы что-то делали".

Контрнаступление в Херсонской области

9 ноября Минобороны РФ заявило о плановом отступлении российских войск с правого берега Херсонщины.

11 ноября в ВСУ официально подтвердили освобождение Херсона от оккупантов. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что в ближайшие месяцы на двух участках фронта можно ожидать успешного контрнаступления ВСУ.

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