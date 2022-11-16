Оккупанты на Николаевщине спрятали более 100 мин в школах — СБУ (фото)

В освобожденных от оккупантов районах Николаевской области СБУ обнаружила мощные тайники с вражескими боеприпасами. В частности, россияне хоронили взрывчатку в школах и больницах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами. Среди изъятого — сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты. Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены в больницах и школах захваченных населенных пунктов региона", — говорится в сообщении.

В результате масштабной оперативной работы в недавно уволенном городе Снигиревка Баштанского района только за два дня работники СБУ обнаружили:

более 200 танковых снарядов;

свыше 100 мин,

8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки;

15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы;

13 боевых гранат Ф-1;

4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы;

более 15 тысяч патронов разного калибра.

Боевые тайники враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.

Изъятые средства поражения были переданы для нужд ВСУ.

Сейчас правоохранители пытаются разоблачить и привлечь к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов.

Напомним, ВСУ освободили Бериславский район Херсонщины, где перед бегством оккупанты заминировали все, даже больницы.

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