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Оккупанты на Николаевщине спрятали более 100 мин в школах — СБУ (фото)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
516
Время на прочтение
2 мин
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© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины
© Служба безопасности Украины

СБУ обнаружила большой тайник со взрывчаткой россиян.

В освобожденных от оккупантов районах Николаевской области СБУ обнаружила мощные тайники с вражескими боеприпасами. В частности, россияне хоронили взрывчатку в школах и больницах.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами. Среди изъятого — сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты. Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены в больницах и школах захваченных населенных пунктов региона", — говорится в сообщении.

В результате масштабной оперативной работы в недавно уволенном городе Снигиревка Баштанского района только за два дня работники СБУ обнаружили:

  • более 200 танковых снарядов;
  • свыше 100 мин,
  • 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки;
  • 15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы;
  • 13 боевых гранат Ф-1;
  • 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы;
  • более 15 тысяч патронов разного калибра.

Боевые тайники враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.

Изъятые средства поражения были переданы для нужд ВСУ.

Сейчас правоохранители пытаются разоблачить и привлечь к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов.

Напомним, ВСУ освободили Бериславский район Херсонщины, где перед бегством оккупанты заминировали все, даже больницы.

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Дата публикации
Просмотры
516
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