Оккупанты на Николаевщине спрятали более 100 мин в школах — СБУ (фото)

СБУ обнаружила большой тайник со взрывчаткой россиян.
В освобожденных от оккупантов районах Николаевской области СБУ обнаружила мощные тайники с вражескими боеприпасами. В частности, россияне хоронили взрывчатку в школах и больницах.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"Во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила местонахождение мощных схронов с российскими боеприпасами. Среди изъятого — сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты. Также вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены в больницах и школах захваченных населенных пунктов региона", — говорится в сообщении.
В результате масштабной оперативной работы в недавно уволенном городе Снигиревка Баштанского района только за два дня работники СБУ обнаружили:
- более 200 танковых снарядов;
- свыше 100 мин,
- 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки;
- 15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы;
- 13 боевых гранат Ф-1;
- 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы;
- более 15 тысяч патронов разного калибра.
Боевые тайники враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.
Изъятые средства поражения были переданы для нужд ВСУ.
Сейчас правоохранители пытаются разоблачить и привлечь к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов.
Напомним, ВСУ освободили Бериславский район Херсонщины, где перед бегством оккупанты заминировали все, даже больницы.
Читайте также: