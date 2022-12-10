Оккупанты на оккупированной части Херсонщины собираются изъять из оборота украинскую гривну

Оккупационная администрация Херсонской области заявила, что начала обменивать находившуюся в местном обороте украинскую валюту на российские рубли.

Оккупанты собираются 1 января прекратить обращение гривны во временно оккупированной части Херсонщины.

Об этом сообщает Reuters.

Захватчики заявили, что такие действия направлены на "интеграцию региона в российское экономическое пространство".

"Для удобства жителей и для более плавной интеграции региона в российское экономическое пространство на этой неделе банки Херсонской области начали валютно-обменные операции", — заявил оккупационный глава местного отделения Центрального банка России Андрей Перетонкин.

Следует отметить, что еще недавно российская администрация заявляла, что в Херсонской области будут принимать и рубль, и гривну.

Напомним, днем в субботу, 10 декабря, российские войска снова атаковали Херсон — ударили по родильному отделению больницы.

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