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Оккупанты на оккупированных территориях агитируют подростков идти воевать против Украины — ЦНС

Оккупанты на оккупированных территориях агитируют подростков идти воевать против Украины — ЦНС

Российские захватчики / Фото: Associated Press

За прошлый год около 100 участников Юнармии ушли воевать в составе ВС РФ против Украины.

Российские захватчики в оккупированном Крыму разворачивают милитаризацию подростков в школах и техникумах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что россияне агитируют юношей поступать в милитаристские клубы, в частности Юнармии.

"Агитация ведется в спортивных секциях и учебных заведениях. В частности, враг обещает участникам таких клубов преференции во вступительной кампании", — говорится в сообщении.

За прошлый год около 100 участников Юнармии пошли воевать в составе ВС РФ против Украины и не все они вернутся домой, часть также пошла на обучение в военные вузы.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты на временно оккупированных территориях продолжают демонстрировать россиянам, что им там не рады.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях захватчики раздали структурам план явки на выборы.

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