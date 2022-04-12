Оккупанты на освобожденных территориях оставили очень много мин, в Киевской области — ужасная картина — Маляр

Также заместитель министра обороны считает, что выведенные войска с Севера могут еще вернуться в Украину.

На освобожденных от российских военных территориях, в частности, в Киевской, Черниговской и Сумской областях, местным жителям необходимо дождаться разминирования территорий, чтобы избежать трагических последствий.

Об этом сегодня, 12 апреля, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Разминирование — очень длительный процесс. Это нужно понимать. Очень важно, чтобы местные жители, чьи территории освобождены, набрались терпения и дождались конца этого разминирования. Потому что у нас есть трагические случаи, когда люди по неосторожности или по незнанию, непониманию ситуации подрывались на минах. Российские войска оставили после себя очень много мин, если говорить о Киевской области — это просто ужасная картина", — сказала она.

По мнению Маляр, те российские войска, которых вывели из освобожденных территорий, сейчас набираются новых сил и, вероятно, могут вернуться обратно в Украину.

"Что касается Севера — здесь стоит понять, что враг свои войска вывел, это скорее под давлением Вооруженных Сил Украины, не добровольно. Но все равно российские войска переходят из Беларуси в Российскую Федерацию не для того, чтобы вообще покинуть территорию Украины, а для того, чтобы перегруппироваться, для того чтобы укрепиться, им нужен отдых в технологическом понимании и они используют этот момент для того, чтобы набраться новых сил и если будет позволять им боевая ситуация, потому что они сейчас ориентируются только на нее, уже стратегические планы у них фактически разрушены, то они, конечно, будут реализовывать свои планы по всей Украине", — отметила она.

Напомним, в северных регионах Украины, откуда выгнали оккупантов, продолжаются работы по безопасности, прежде всего — разминирования. По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне сознательно делали все, чтобы возвращение в районы после деоккупации было максимально опасным.