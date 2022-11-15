Оккупанты на раритете: ВСУ затрофеили российский танк образца 1967 года: видео

Российские военные воюют в Украине в том числе и на довольно старых танках. Одного из таких металлических "зверей" затрофеили бойцы ВСУ на одном из направлений ведения боевых действий.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

"На этом видео изображен трофейный кацапский Т-62. Казалось бы уже не интересно, но сейчас интересно не констатировать саму модель танка, а его год выпуска. Этот, например, образца 1967 года. Вторая армия в мире", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Российские захватчики на протяжении суток пытаются проводить десятки штурмовых действий на Донетчине, но несут огромные потери, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По состоянию на 15 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 82 080 человек. За сутки ВСУ ликвидировали более 700 российских военных.

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