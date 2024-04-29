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Оккупанты на Сумщине разрушили КАБами школу (фото)

Оккупанты на Сумщине разрушили КАБами школу (фото)

Фото: соцмережі

Оккупанты ударили двумя КАБами по территории села Ямпольской общины.

Российские оккупанты 29 апреля обстреляли одно из сел Ямпольской общины на Сумщине. Били россияне двумя КАБами.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Как стало известно, оккупанты ударили двумя КАБами по территории села Ямпольской общины.

“Разрушена местная школа. К счастью, обошлось без пострадавших. Еще раз подчеркиваем необходимость соблюдения сигнала Воздушной тревоги. Ведь враг коварен: атакует школы, детсады, другую гражданскую инфраструктуру. Держимся и верим в ВСУ”, — рассказали в ОВА.

Напомним, что в Сумской области прозвучало 82 взрыва.

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