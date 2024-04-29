Оккупанты на Сумщине разрушили КАБами школу (фото)

Оккупанты ударили двумя КАБами по территории села Ямпольской общины.
Российские оккупанты 29 апреля обстреляли одно из сел Ямпольской общины на Сумщине. Били россияне двумя КАБами.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Как стало известно, оккупанты ударили двумя КАБами по территории села Ямпольской общины.
“Разрушена местная школа. К счастью, обошлось без пострадавших. Еще раз подчеркиваем необходимость соблюдения сигнала Воздушной тревоги. Ведь враг коварен: атакует школы, детсады, другую гражданскую инфраструктуру. Держимся и верим в ВСУ”, — рассказали в ОВА.
Напомним, что в Сумской области прозвучало 82 взрыва.
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