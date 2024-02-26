Оккупанты на Сумщине во время обстрела убили мужчину

В результате вражеской атаки погиб 68-летний местный житель.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину, в результате вражеской атаки погиб мужчина.
Об этом сообщили в прокуратуре области.
Как стало известно, российские военные днем 26 февраля, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, обстреляли с территории РФ деревню в Белопольской территориальной общине. В результате погиб 68-летний местный житель.
“Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы СБУ”, — рассказали в прокуратуре.
Напомним, что в течение дня 19 февраля россияне совершили 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 252 взрыва из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС.
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