Оккупанты на Сумщине во время обстрела убили мужчину

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину, в результате вражеской атаки погиб мужчина.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Как стало известно, российские военные днем 26 февраля, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, обстреляли с территории РФ деревню в Белопольской территориальной общине. В результате погиб 68-летний местный житель.

“Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы СБУ”, — рассказали в прокуратуре.

Напомним, что в течение дня 19 февраля россияне совершили 54 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 252 взрыва из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС.

Читайте также: