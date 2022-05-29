Оккупанты на Южном направлении перебрасывают резервы — Генштаб

На Южнобужском направлении враг, в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

Оккупанты принимают меры по восстановлению утраченных позиций за счет опрокидывания резервов на угрожающие направления.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты произвели огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.

В целях восполнения потерь враг усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним, что Киевская область и столица после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, к сожалению, находятся постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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