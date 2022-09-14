Оккупанты набирают в армию алкоголиков и наркоманов — Генштаб

В России пытаются хоть как-то пополнить резервы ВС.
Поэтому не гнушаются брать в армию осужденных, алкоголиков и наркоманов.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе в Украине и пытается их компенсировать разными способами. Военное руководство продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области.
"Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком 3 месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит 6 месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются. Также продолжается набор так называемых резервов в состав 3-го" армейского корпуса", — сообщили в Генштабе.
Среди уже набранного личного состава множество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость.
Напомним, что в ВС РФ начали искать виновных в провале на Харьковщине. Репрессии ждут офицеров из-за утраченных позиций и техники.
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