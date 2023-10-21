Оккупанты начали мобилизацию студентов в Луганской области — АТЕШ

Российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.

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Об этом информирует партизанское движение АТЕШ.

Сообщается, что оккупанты заставляют студентов брать академический отпуск, чтобы мобилизовать в свои войска.

"Нам точно известно о таких случаях в так называемом "Донбасском государственном техническом университете", в городе Алчевск", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении указывается, что такие же случаи зафиксированы и на других оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики боятся, что могут не удержать оккупированный Крым и вывозят политзаключенных с полуострова в Россию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия заселяет квартиры украинцев на оккупированных территориях своими боевиками.

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