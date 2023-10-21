Оккупанты начали мобилизацию студентов в Луганской области — АТЕШ

Проведение мобилизации на оккупированных территориях является военным преступлением.
Российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.
Об этом информирует партизанское движение АТЕШ.
Сообщается, что оккупанты заставляют студентов брать академический отпуск, чтобы мобилизовать в свои войска.
"Нам точно известно о таких случаях в так называемом "Донбасском государственном техническом университете", в городе Алчевск", — говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении указывается, что такие же случаи зафиксированы и на других оккупированных территориях.
Напомним, ранее сообщалось, что захватчики боятся, что могут не удержать оккупированный Крым и вывозят политзаключенных с полуострова в Россию.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия заселяет квартиры украинцев на оккупированных территориях своими боевиками.
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