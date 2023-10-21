Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты начали мобилизацию студентов в Луганской области — АТЕШ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
172
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты начали мобилизацию студентов в Луганской области — АТЕШ

Мобилизация / Фото: Getty Images

Проведение мобилизации на оккупированных территориях является военным преступлением.

Российские захватчики в Луганской области начали мобилизовать студентов дневной формы обучения в ряды оккупационных войск.

Об этом информирует партизанское движение АТЕШ.

Сообщается, что оккупанты заставляют студентов брать академический отпуск, чтобы мобилизовать в свои войска.

"Нам точно известно о таких случаях в так называемом "Донбасском государственном техническом университете", в городе Алчевск", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении указывается, что такие же случаи зафиксированы и на других оккупированных территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики боятся, что могут не удержать оккупированный Крым и вывозят политзаключенных с полуострова в Россию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия заселяет квартиры украинцев на оккупированных территориях своими боевиками.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
172
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация