Оккупанты начали с паузами выпускать ракеты по Украине: почему и как долго еще будет "прилетать"

Сейчас есть тенденция, что россияне выпускают по Украине ракеты большой дальности с паузами в 3-4 дня, а иногда даже неделю. Впрочем, прифронтовые города испытывают обстрелы войск РФ значительно чаще, ведь это российская тактика террора гражданского населения.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 24 канала.

По его убеждению, как только ВСУ удастся отодвинуть оккупационные силы, обстрелы населенных пунктов, которые находятся в зоне поражения ствольной и реактивной артиллерии, прекратятся.

"Чем интенсивнее ВСУ будут идти в контрнаступление и освобождать все больше территорий, тем реже будут происходить эти обстрелы. Мы будем гнать россиян с нашей территории, и у них не будет возможности наносить удары по ствольной и реактивной артиллерии по нашим городам", — отметил Коваленко.

Сейчас интенсивность ударов по прифронтовым городам (Харьков, Николаев, Днепр, Славянск, Бахмут и другие), по словам Коваленко, зависит от расстояния до линии фронта. Так, если населенные пункты расположены в зоне поражения ствольной и реактивной артиллерии, российские оккупанты будут их обстреливать 24/7.

"Так как это их тактика террора гражданского населения. Террор гражданского населения – это неотделимая составляющая российских методов ведения войны", – сказал Коваленко.

В то же время, освобождение правого берега Днепра в Херсонской области значительно снизит вероятность нанесения ракетных ударов по Николаеву, а освобождение поселка Казачья Лопань и других населенных пунктов к северу и северо-востоку от Харькова обеспечит уменьшение количества обстрелов города.

"Сейчас россияне даже используют для ударов преимущественно переработанные ЗРК С-300. Это о многом свидетельствует. Им не хватает такого высокоточного оружия. Оно очень дефицитное", — пояснил он.

Как сообщалось, эксперты озвучили, сколько техники РФ потеряла в войне с Украиной.

Напомним, российские оккупанты массированно обстреляли Сумщину, в одной громаде продолжаются взрывы и вспыхнул пожар.

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