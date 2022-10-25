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Оккупанты начали выдавать мариупольцам паспорта "ДНР" (фото)

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Оккупанты начали выдавать мариупольцам паспорта "ДНР" (фото)

Фото: Associated Press

Первые паспорта выдали в Мангуше.

Российские ккупанты начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые паспорта выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Правда, не без "черной метки". Место регистрации — "ДНР". Мариуполь". Ты как "русский", но не такой как россияне. Недонелюдь", — подчеркнул Андрющенко.

По его данным, скорость обработки сверхнизка. Вот почему, считает чиновник, процесс затянется на месяцы.

"В первую очередь паспорта будут выдаваться тем, кто работает на бюджетные учреждения", — говорится в сообщении.

© Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя
Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

В Мариуполе российские оккупанты 19 октября демонтировали памятник жертвам Голодомора, установленный в 2004 году в центре города. По данным ОМП, монумент демонтировали с помощью автокрана. Гранит памятника планируется переработать в стройматериалы.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
996
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