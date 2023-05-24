Оккупанты начали вывозить секретные документы из Крыма — ЦНС

Оккупанты начали эвакуировать секретную документацию из временно оккупированного Крыма. Оттуда вывозят военные документы и шифровальное оборудование.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В начале мая россияне вывезли военную документацию из временно оккупированного Крыма на территорию рф. Также они вывезли шифровальное оборудование из органов военного управления из вс рф", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководство представительств российских госкомпаний во временно оккупированном Крыму получило указание готовиться к эвакуации.

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