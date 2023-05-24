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Оккупанты начали вывозить секретные документы из Крыма — ЦНС

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
754
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты начали вывозить секретные документы из Крыма — ЦНС

Россияне вывозят секретные документы из Крыма / Фото: Pexels

Россияне вывозят секретную документацию из временно оккупированного Крыма.

Оккупанты начали эвакуировать секретную документацию из временно оккупированного Крыма. Оттуда вывозят военные документы и шифровальное оборудование.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В начале мая россияне вывезли военную документацию из временно оккупированного Крыма на территорию рф. Также они вывезли шифровальное оборудование из органов военного управления из вс рф", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее руководство представительств российских госкомпаний во временно оккупированном Крыму получило указание готовиться к эвакуации.

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Дата публикации
Просмотры
754
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