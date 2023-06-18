Оккупанты начинают забирать Черноморский флот РФ из Крыма: что это значит

У оккупантов в Крыму наступила стадия восприятия ситуации, когда они уже не находятся в безопасности, считает Плетенчук.

В Крыму российско-оккупационная "власть" не чувствует себя в безопасности и поэтому начинает понемногу забирать Черноморский флот.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Также читайте В ISW назвали участки фронта, где ВСУ идут в контрнаступление

По его словам, в Крыму корабли ЧФ постоянно передислоцируются. В большинстве они уже покинули Севастополь.

"Стадия восприятия" у них понемногу приобретает общие масштабы. В общем, понимают, что находиться в состоянии относительного покоя, как это было до начала полномасштабного вторжения, они уже не смогут себе позволить. Они передислоцируют носители и места хранения ракет. Пытаются проводить все плановые мероприятия – как боевую подготовку, дежурство, охрану своей акватории. Но мы видим, что они понемногу начинают приходить к тому, что нужно собираться. Они не чувствуют себя в безопасности, поэтому вынуждены менять место дислокации своих кораблей в первую очередь", — сказал Плетенрчук.

Напомним, в начале июня аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российский флот начал перемещаться в порт Новороссийска. Они объяснили, что Россия начала перебазировать Черноморский флот на континент по двум причинам — первая из них связана с логистическими проблемами, а вторая — с нехваткой боеприпасов.

Читайте также: