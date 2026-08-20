Оккупанты накапливают пехоту возле ключевого города: ISW сообщил о подготовке нового наступления

Фронт / © ТСН

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Российские войска 18 и 19 августа продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта . В то же время, на большинстве участков оккупантам не удалось достичь подтвержденного продвижения.

Об этом пишет ISW.

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Сумское направление

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, однако подтвержденное продвижение не зафиксировано.

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Один из российских военных блоггеров заявил о якобы продвижении окупантов восточнее Волховки, примерно в 20 км от линии фронта. В ISW эти заявления не подтверждены.

В то же время украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам в Курской области. В частности, был поражен мост в Званном и российская минно-заградительная машина в районе Суджи.

Харьковское направление

На севере Харьковской области украинские войска недавно продвинулись севернее Белого Колодца. В то же время российские военные блоггеры заявляли о продвижении окупантов возле Казачьей Лопани и Высокой Яруги. Эти утверждения пока не имеют подтверждения.

Российская армия продолжает активно применять управляемые авиабомбы. 19 августа оккупанты нанесли удар четырьмя ФАБ-500 по украинской артиллерийской системе в районе Слатиного.

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На Волчанском направлении украинские военные сорвали попытку россиян установить флаг. В ISW отмечают, что подобные операции могут являться частью информационной кампании Кремля, призванной создать впечатление об успехах российской армии.

На Великобурлукском направлении россияне проводили ограниченные штурмы, однако продвинуться не смогли.

Купянское направление и река Оскол

Именно на Купянском направлении у россиян есть один из немногих подтвержденных локальных успехов.

Российские штурмовые подразделения захватили восточную часть Ковшаровки юго-восточнее Купянска. Российские источники также сообщали о продвижении возле Малой Шапковки, Радьковки и северо-западнее Купянска. В ISW эти заявления полностью не подтверждены.

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На Боровой российские войска атаковали украинские позиции, однако доказательств их продвижения аналитики не обнаружили. Украинские силы при этом производили контратаки.

ВСУ также продолжают наносить удары по российскому тылу в оккупированной Луганской области. Поражены состав беспилотников вблизи Лобачева, состав материально-технического обеспечения возле Кадиевки, а также российская техника и живая сила вблизи Лисичанска.

Славянское направление

Российские войска продолжали наступательные операции, но не продвинулись.

Украинские силы проводили контратаки восточнее Лимана, сдерживая наступление окупантов.

ISW также сообщил о появлении на этом направлении подразделений российского батальона беспилотных систем Фобос, который, по сообщениям, входит в бригаду войск беспилотных систем Смерш. Аналитики отмечают, что это первый случай, когда им удалось зафиксировать деятельность бригады или ее батальона «Фобос» в Украине.

Константиновское направление

Российские военные продолжают использовать небольшие группы для инфильтрации в Константиновке и близ города. Их цель – обойти украинские позиции и усложнить логистику Сил обороны.

Украинские военные уничтожали российские позиции на юго-западе Константиновки и вблизи Осыкова.

Отдельно ISW обратил внимание на российские заявления о якобы захвате Новониколаевки. Россияне опубликовали видео с солдатами, размахивающими флагами, однако аналитики считают, что запись, вероятно, была подделана или изменена с помощью искусственного интеллекта.

Добропольское направление

Именно этот участок фронта может стать местом нового масштабного наступления русской армии.

18 и 19 августа оккупанты проводили ограниченные наступательные действия, однако подтвержденное продвижение не зафиксировано. В то же время Минобороны России заявило о захвате Водянского восточнее Доброполья, однако это заявление требует подтверждения.

По словам командира действующей на Покровском направлении украинской бригады, российские войска пытаются выйти на трассу Родинское — Криворожье, чтобы создать условия для дальнейшего продвижения в Доброполье.

Особую обеспокоенность вызывает накопление россиянами пехоты. Украинский командир отметил, что такой подход оккупанты не использовали как минимум два-три месяца.

По его словам, российским войскам приходится преодолевать около 10-15 км от Покровска до линии фронта в течение трех-четырех дней.

Покровское направление

Российские войска продолжали наступательные операции, однако 18 и 19 августа не достигли подтвержденного продвижения.

В то же время, активность на соседнем Добропольском направлении может свидетельствовать о попытках российского командования создать условия для дальнейшего наступления в этом районе.

Новопавловское направление

19 августа ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности в Новопавловском направлении.

Александровское направление

Российские войска продолжали наступательные действия 18 и 19 августа. В то же время подтвержденное продвижение оккупантов не зафиксировано.

Таким образом, российская армия продолжает атаковать на нескольких участках, но значительные подтвержденные территориальные достижения за последние два дня не зафиксированы.

В то же время ситуация вблизи Доброполья остается особенно напряженной. Накопление русской пехоты может свидетельствовать о подготовке новой наступательной операции. Украинские силы при этом продолжают проводить контратаки и наносить удары по российским военным объектам в ближнем и оперативном тылу.

Война в Украине - какая ситуация на фронте:

Военный и общественный деятель Игорь Луценко заявил о системной проблеме с эвакуацией раненых из так называемой «килзоны» на фронте. По его словам, современные наземные роботизированные комплексы часто не пригодны для спасения раненых из-за низкой скорости, отсутствия надлежащей противоминной и противодроновой защиты. Из-за отсутствия быстрого и защищенного транспорта даже незначительное ранение на передовой может стать смертельным из-за несвоевременной медицинской помощи. Луценко утверждает, что средства от международных партнеров на эвакуацию, однако главной проблемой остается бюрократия и отсутствие четко сформированной государственной потребности. В качестве решения он предлагает использовать защищенный бронированный транспорт, большие бронированные НРК, тяжелые коптеры и другие дистанционные системы, позволяющие снизить риск для военных.

Россия после новой мобилизации может попытаться активизировать Черниговское направление, если получит достаточное количество дополнительных сил и ресурсов. Командир батальона БПАК «Ахиллес» Юрий Федоренко подчеркнул, что весь участок границы с РФ и Беларусью остается потенциально опасным для Украины. В случае открытия нового направления, Силам обороны придется привлечь дополнительные подразделения и средства, что станет серьезным вызовом для Украины.

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