Армия Российской Федерации накопила много резервов на территории Сватового и Кременной. В свою очередь, украинские Вооруженные силы продолжают продвигаться в Луганской области.

Об этом на телемарафоне рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Не так, конечно, как в Харьковской области, но все равно продвигаются вперед. Я надеюсь, что в ближайшее время смогу сделать материалы из новых деоккупированных населенных пунктов Луганской области", — высказался Гайдай.

Глава ОВА опровергает заявление оккупантов, что они якобы вернули под свой контроль Белогоровку. По словам Гайдая, в почти уничтоженном россиянами деревне находятся украинские военные. Сейчас там ведутся бои за территорию.

Руководитель Луганской области рассказал, что россияне оставляют на поле боя своих убитых солдат. Поэтому область, говорит Гайдай, постепенно превращается в масштабный русский могильник. Кроме того, возникает проблема с зараженной водой.

"В небольшие населенные пункты будем развозить ручные фильтры и таблетки для очистки загрязненной оккупантами воды, для освободимых городов готовим мощное оборудование", — добавил Гайдай.

Как сообщалось, за последнюю неделю на захваченных территориях Луганщины участился "хлопок ". В частности, произошло много взрывов складов боекомплектов и казарм, а "свежемобилизованные" россияне очень слабо подготовлены, так что на поле боя мрут, как мухи. Собратья их тела не забирают, трупы разлагаются и отравляют грунтовые воды.

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