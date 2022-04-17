Оккупанты накопили боеприпасов, но имеют проблемы с обеспечением: утренняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 17 апреля

Оккупанты накопили боеприпасов, но имеют проблемы с обеспечением: утренняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 17 апреля

В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне.

В Украине начались 53 сутки героического противостояния украинского народа российским захватчикам.

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В Генштабе ВСУ сообщили, как прошли 53-е сутки.

По информации Генштаба, кафиры перемещают подразделения на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Правда, те подразделения, которые уже на украинской территории, имеют проблемы с обеспечением, но смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

"В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питания", – отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. На Северском — сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории российской федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.

Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.

"На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей федеральной службы безопасности российской федерации, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий", — сообщили в Генштабе.

На временно оккупированных территориях русские военнослужащие терроризируют местное население, а их действия поощряет командование.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной и десять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы противника. Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены тринадцать воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет", — отметили в Генштабе.

Напомним, что за сутки Воздушные силы уничтожили самолет, вертолет, БпЛА и сбили шесть крылатых ракет.

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