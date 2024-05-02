Оккупанты накрыли из артиллерии Харьковщину: произошел масштабный лесной пожар (фото)

На площади около восьми гектаров загорелась сухая хвойная подстилка.

Российские обстрелы Купянского района на Харьковщине повлекли за собой масштабный лесной пожар. Произошло это в результате артиллерийского удара со стороны военных преступников РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

Как стало известно, вечером 1 мая оккупанты ударили из артиллерии по лесному массиву села Новоосиново Куриловской громады Купянского района. Там загорелась сухая хвойная подстилка.

“На время прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около восьми га. С огнем боролись три оперативных отделения ГСЧС. Через два часа пламя удалось усмирить. Благодаря профессиональным действиям спасателей верхового масштабного пожара не допущены. Жертв и пострадавших нет”, — рассказали в ГСЧС.

Напомним, что на Харьковщине возросло количество пострадавших после удара авиабомбой по учебному заведению.

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