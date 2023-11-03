Оккупанты накрыли огнем центр Херсона: что известно (фото)

Трое раненых.
В пятницу, 3 ноября, российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла Херсон. Ранены трое местных жителей.
Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
По его словам, оккупанты покрыли город огнем после 14.00. Традиционно захватчики избивали с временно оккупированного левого берега.
"В результате вражеской атаки в центральной части города получили ранения три человека. Сейчас они госпитализированы. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
Обстрел города подтвердили и в областной военной администрации. отмечается, что в результате российского удара пострадали три человека.
Как сообщалось, ночью против 3 ноября РФ несколько раз атаковала Херсон. В результате попадания вражеских снарядов в Корабельном районе города возник пожар. Горело нежилое помещение.