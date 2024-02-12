Оккупанты нанесли 18 ударов дронами по Никопольщине: подробности и фото

Российские оккупанты нанесли 18 ударов дронами по Никопольскому району на Днепропетровщине. Кроме того, военные РФ совершили три артобстрела.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

Как стало известно, россияне нанесли 18 ударов дронами-камикадзе в день. Кроме того, били оккупанты и артиллерией. Под огонь попали райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская громады.

“Осколочные ранения получила 73-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Изуродованна агрофирма. Повреждены почти два десятка частных домов и 11 хозяйственных построек. А еще авто, газопроводы и высоковольтная линия. Относительно Павлоградщины. После ночной атаки БпЛА часть домов заживили. В городе возобновили работу все котельные. До сих пор без света почти 15 тысяч абонентов. Электрики продолжают работать”, — рассказал Сергей Лысак.

Напомним, что Россия, вероятно, готовит новое наступление на Лиманском направлении.

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