Оккупанты нанесли 6 авиаударов по Орехову: разрушена многоэтажка (фото)

Информации о пострадавших пока нет.

В четверг, 18 января, в результате авиаударов российской оккупационной армии в городе Орехов Запорожской области разрушены нежилые здания и многоэтажный дом.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, опубликовав фото с места атаки.

По его информации, около 13.15 российские террористы нанесли 6 авиаударов по городу.

"Вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен. Горы строительного мусора — все, что осталось от домов мирных жителей, их быта, уюта, семейного счастья”, — написал глава ОВА.

Места ударов обследуют специалисты, информации о пострадавших пока нет.

Напомним, ранее, 2 января, российские оккупанты тоже сбросили управляемые авиабомбы на город Орехов, повредив многоэтажку. Тогда в результате авиаудара был ранен один человек.

Читайте также: