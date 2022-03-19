Оккупанты нанесли авиаудар по поселкам Бучанского района: фото

Полицейские фиксируют последствия авиаударов и помогают жителям преодолеть последствия вражеских атак.

Оккупанты нанесли авиаудара по поселкам Бучанского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Ночью 19 марта враг сбросил четыре снаряда по транспортной инфраструктуре между поселком Песковка и селом Мигалки. В результате погибших и раненых нет, сооружения получили повреждения.

Ранее 18 марта около 21 часов российская армия также совершила авиаудар по территории Песковской общины. В результате атаки одна женщина получила ранения, повреждены также гражданские здания.

Напомним, оккупанты не отказались от продолжения активных действий в сторону Киева.

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