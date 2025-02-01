Оккупанты нанесли авиаудар по Сумщине: погибли полицейские

В ночь на субботу, 1 февраля, российская оккупационная армия нанесла авиаудар по Юнаковской громаде Сумской области. Погибли трое полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Отмечается, что в результате атаки россиян погибли двое патрульных полицейских, осуществлявших дежурство в населенных пунктах громады. Позже под завалами спасатели нашли тело еще одного полицейского.

"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных громадах, которые ежедневно обстреливаются врагом", – подчеркнули в ОВА.

Как сообщалось, Польша отреагировала на удары РФ по Украине ночью и утром 1 февраля. В частности, военные соседней страны поднимали в воздух истребители.

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