Оккупанты нанесли авиаудара по пятиэтажке в Авдеевке: фото последствий

Под завалами дома может находиться мужчина.

Поздним вечером 13 октября российская оккупационная армия нанесла авиаудара по Авдеевке Донецкой области. Россияне ударили по жилому дому.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что оккупанты попали в пятиэтажку. Здание полностью разрушено.

"Под завалами, вероятно, находится мужчина 1959 года рождения. Достать тело пока невозможно", — подчеркивают в ведомстве.

Полиция призывает жителей эвакуироваться. К слову, руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что на 14 октября в городе остается 1600 человек.

РФ не перестает обстреливать Авдеевку. / Фото: МВД

Оккупанты нанесли авиаудара по Авдеевке. / Фото: МВД Россияне уничтожили здание в Авдеевке. / Фото: МВД ▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне не покидают Андреевку! ВСУ отразили штурм и уничтожили кучу россиян

Наступление на Авдеевку

Главред Defense Express считает, что активные боевые действия возле Авдеевки могут занять месяцы. Он подчеркнул, что российские войска смогут вести длительную наступательную операцию на Авдеевском направлении.

Несколько дней назад местные власти сообщили о том, что в Авдеевке обострение: к северу от города продолжаются тяжелые бои. Оккупанты совершали массированные обстрелы из танков, ствольной артиллерии и "Градов".

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, это самое большое наступление за всю войну. Российские оккупанты не прекращают обстрелов как по городу с окрестностями, так и по позициям ВСУ.

На фоне обострения на фронте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ удерживают позиции вокруг Авдеевки.

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