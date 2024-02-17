Оккупанты нанесли авиаудары по Купянску: под завалами домов могут быть люди

В субботу, 17 февраля, российские оккупанты нанесли авиаудары по Купянску Харьковской области. Только за день было зафиксировано десять ударов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, захватчики атаковали город около 13:30. В результате вражеского обстрела в Купянске был разрушен двухэтажный дом на два подъезда. Кроме того, повреждено по меньшей мере пять частных домов.

"Две женщины с травмами госпитализированы в медицинские учреждения, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

Синегубов отмечает, что под завалами домов могут находиться люди. В настоящее время идет ликвидация последствий российских обстрелов.

Как сообщалось, в Черниговской области россияне сбросили с дрона неизвестные взрывные устройства. Отмечается, что в течение 16 февраля российская оккупационная армия обстреляла две пограничные общины в Черниговской области – Семеновскую и Сновскую.

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