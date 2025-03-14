Оккупанты нанесли двойной удар по больнице на Харьковщине

Около полуночи россияне ударили по больнице в Золочеве Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"В результате попадания БпЛА загорелась крыша. Через 40 минут враг нанес повторный удар двумя БпЛА. Пострадала 33-летняя женщина — сотрудница бригады экстренной помощи, получила острую реакцию на стресс", — написал он.

Пожар был ликвидирован спасателями. Все последствия уточняются.

Напомним, ночью, 13 марта, РФ ударила баллистикой и "Шахедами" по Украине. Силы ПВО уничтожили 74 дрона, а 38 были локационно потеряны.

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