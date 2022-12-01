Оккупанты нанесли массированный удар по Авдеевке и круглосуточно обстреливали Бахмут: какая ситуация в Украине

Оккупанты продолжают терроризировать украинцев. Так, за прошедшие сутки в результате обстрелов погибла 70-летняя жительница Херсона и 15-летний парень из Сумщины.

Относительно спокойно, без обстрелов, ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, на Полтавщине, Винницкой области, Черкасской области, Черниговщине, Житомирской области. Наиболее беспокойно было в районе Бахмута, который оккупанты на протяжении суток постоянно обстреливают. Также сегодня утром, 1 декабря, россияне нанесли массированный артобстил центральной части Авдеевки.

О ситуации в регионах по состоянию на 1 декабря сообщают местные военные администрации.

Сумщина: за прошедшие сутки российские войска выпустили по приграничной области 110 снарядов и мин. Пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская громады.

В Белопольской громаде россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 "прилетов") городскую больницу. Погиб 15-летний парень. Повреждены помещения больницы.



Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Степное, Каменское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Орехов, Дорожнянка, Ольговское, Новоданиловка, Зализничное, Ноаоандреевка, Чаривное, Малиновка, Преображенка. Поступило 24 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России. Подробная информация о последствиях уточняется.



В Днепропетровской области россияне снова обстреливали Никопольщину. Под огонь российских "Градов" и тяжелой артиллерии попали две громады — Марганецкая и Красногригорьевская. Предварительно люди не пострадали.

В Красногригорьевской громаде повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные сооружения, газопровод и линия электропередач. В Марганецкой громаде детали обстрелов еще выясняются.



Харьковщина: увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. Добровольная эвакуация населения продолжается. В течение суток россияне практически каждые два часа наносили артиллерийские удары. Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, складах, ночью (около 4 часов) в Купянске оккупанты ударили ракетами С-300, есть попадание только по открытым территориям. Под обстрелами также пограничные Волчанская и Липецкая громады. По данным экстренки, без пострадавших.



Луганщина: на фронте на Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает вести оборону. За прошедшие сутки россияне оказали огненное влияние по Новоселовскому, Стельмаховке, Макеевке, Площанке, Невскому, Червонопоповке и Белогоровке.

Всего за сутки враг совершил 56 обстрелов позиций защитников Луганщины. Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмахивы и Белогоровки.



Донецкая область: сегодня утром – массированный артобстил центральной части Авдеевки.

Ночью — обстрелы окрестностей Курахово; позиционные боевые действия в районе Водяного, Опытного, Первомайского Очеретинской громады; периодические обстрелы поселков Бахмутское, Яковлевка, Раздолевка Соледарской громады.

На протяжении суток постоянные обстрелы Бахмута, поселка Торское, Заречное, населенных пунктов вдоль всей линии фронта.

За минувшие сутки в Донецкой области: 3 раненых.



Херсон: ситуация в области остается сложной. Артиллерийские и танковые обстрелы подверглись районам населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр. Российские захватчики снова обстреляли Херсон. За прошедшие сутки рашисты били по центру. Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод.

70-летняя жительница Херсона из-за вражеских обстрелов погибла в собственной квартире. 64-летний херсонец получил ранение, когда находился на улице – российские снаряды падали на дорогу.

В ночь на 1 декабря снова был нанесен удар по Херсону. Враг попал в многоэтажный жилой дом в районе Днепровского рынка. После обстрела на месте начался пожар. Информация о пострадавших уточняется.

На оккупированной территории Херсонской области продолжаются обстрелы города Каховка со стороны сел Раздольное и Коробки.

В освобожденные громады Херсонской области доставляют гуманитарные грузы от благотворительных организаций, предприятий, волонтеров и в рамках государственных программ.

Ситуация на Донбассе:

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ за минувшие сутки отбили вражеские атаки на 12 участках на Донбассе.

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