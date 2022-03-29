Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области

В результате обстрелов пострадал один человек.

В Днепропетровской области оккупанты ракетами обстреляли Никополь и Павлоград.

Также читайте Оккупанты ракетами обстреляли Никополь на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Несколько вражеских ракетных ударов по нашей области. В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен. В Павлограде попали виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет", - сообщил Резниченко.

Напомним, что российские оккупанты 22 марта ракетами обстреляли город Павлоград на Днепропетровщине. Из-за этого уничтожены рельсы и помещения железнодорожной станции "Павлоград-2".

В Днепре и области с 29 марта сократили комендантский час. Теперь она будет действовать с 21:00 до 6:00. Во время комендантского часа нужно быть дома. Запрещено выходить на улицу и в общественные места без специальных пропусков.