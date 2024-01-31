Оккупанты нанесли очередной удар по Покровску: появилось видео спасения людей

В результате обстрелов ранения получили восемь гражданских лиц.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Покровск в Донецкой области. Военные РФ атаковали город ракетами С-300 и "Искандер-М".

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как отмечается, в результате обстрелов ранений получили восемь гражданских лиц. Самому старшему раненому — 64 года, самому младшему — 27.

“На местах попадания парамедики полиции оказывали неотложную помощь пострадавшим и доставляли их в больницу. Разрушения получили дома, предприятие и железнодорожная инфраструктура. Очередное военное преступление России задокументировано, правовая квалификация – ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины”, — рассказали в Нацполиции области.

Оккупанты нанесли очередной удар по Покровску

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