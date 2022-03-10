Оккупанты нанесли ракетные и авиаудары по Чернигову: город остался без отопления и газа

Российские войска обстреливают здания мирных жителей.
В ночь на 10 марта российские войска ракетными и авиаударами обстреляли город Чернигов. В результате чего местные жители остались без отопления и газа.
Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус во время видеообращения.
"Бьют падлы по гражданской инфраструктуре. Соответственно сегодня город Чернигов остался почти весь без газа и отопления, но надеюсь, что это ненадолго, потому что коммунальщики наши героически работают над восстановлением сетей", — рассказал Чаус.
Он отметил, что на другой территории области ситуация контролируется. Также Чаус обратился к оккупантам.
"Русские солдаты, вы сделали нашему Чернигову немного холодно, приходите сюда и мы будем разжигать костры на ваших костях, твари", — сказал председатель Черниговщины.
Читайте також": ситуация на Черниговщине: все новости в режиме онлайн