Оккупанты нанесли ракетные и авиаудары по Чернигову: город остался без отопления и газа

Оккупанты нанесли ракетные и авиаудары по Чернигову: город остался без отопления и газа

Российские войска обстреливают здания мирных жителей.

В ночь на 10 марта российские войска ракетными и авиаударами обстреляли город Чернигов. В результате чего местные жители остались без отопления и газа.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус во время видеообращения.

"Бьют падлы по гражданской инфраструктуре. Соответственно сегодня город Чернигов остался почти весь без газа и отопления, но надеюсь, что это ненадолго, потому что коммунальщики наши героически работают над восстановлением сетей", — рассказал Чаус.

Он отметил, что на другой территории области ситуация контролируется. Также Чаус обратился к оккупантам.

"Русские солдаты, вы сделали нашему Чернигову немного холодно, приходите сюда и мы будем разжигать костры на ваших костях, твари", — сказал председатель Черниговщины.

Читайте також": ситуация на Черниговщине: все новости в режиме онлайн