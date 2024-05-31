Оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву и Харькову: Евлаш назвал целые врага

Нехватка средств ПВО все же ощущается.
Ночью 31 мая армия Российской Федерации нанесла ракетные удары по Киеву и Харькову. Кроме того, захватчики запустили еще Shahed. Их сбили в Запорожской и Днепропетровской областях.
О ночной атаке российских войск в эфире телемарафона Shahed рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
По его словам, захватчики пытаются избивать по энергетике, по гражданской инфраструктуре Украины.
"Этой ночью враг решился ударить по Киеву с севера одной ракетой "Искандер-К", которая была сбита нашими зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил. Враг нанес мощный удар еще и по Харькову. Пять ракет из комплексов С-300 и С- 400 нанесли мощные удары по жилым районам, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура и пострадали люди", — подчеркнул Евлаш.
Представитель ПС ВСУ отмечает, что Воздушные силы достаточно эффективно справляются с отражением массированных и комбинированных ракетных атак и ударов беспилотников. Впрочем, недостаток средств ПВО все же ощущается.
"Конечно, что при таком количестве имеющихся у россиян средств воздушного нападения никогда не бывает достаточно ракет и комплексов, которые могли бы противостоять массированным комбинированным атакам", — подчеркнул он.
Напомним, этой ночью РФ ударила ракетами и беспилотниками по Украине. В частности, оккупанты запустили "Искандер-К", С-300 и С-400. Силы ПВО уничтожили четыре дрона и одну крылатую ракету.
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