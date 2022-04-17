Оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам под Киевом — мэр

Оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам под Киевом — мэр

Из-за обстрела в городе могут быть перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Сегодня утром, 17 апреля, по Броварам в Киевской области оккупанты нанесли ракетный удар. В результате обстрела были повреждены инфраструктурные объекты.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

По его словам, возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением и канализацией, которых планируют устранить сегодня.

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"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу сохранять спокойствие. Все службы работают в усиленном режиме", — сказал глава города.

Также он призвал местных жителей не фотографировать и не снимать на видео места повреждения.

Напомним, в ночь на 17 апреля, в результате обстрела оккупантами Северодонецка Луганской области загорелось четыре дома.

Также захватчики обстреляли Херсонщину системами залпового огня. В результате обстрелов повреждения получили некоторые дома и фермы.