Оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам под Киевом — мэр

Из-за обстрела в городе могут быть перебои с электроэнергией и водоснабжением.
Сегодня утром, 17 апреля, по Броварам в Киевской области оккупанты нанесли ракетный удар. В результате обстрела были повреждены инфраструктурные объекты.
Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.
По его словам, возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением и канализацией, которых планируют устранить сегодня.
"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу сохранять спокойствие. Все службы работают в усиленном режиме", — сказал глава города.
Также он призвал местных жителей не фотографировать и не снимать на видео места повреждения.
Напомним, в ночь на 17 апреля, в результате обстрела оккупантами Северодонецка Луганской области загорелось четыре дома.
Также захватчики обстреляли Херсонщину системами залпового огня. В результате обстрелов повреждения получили некоторые дома и фермы.