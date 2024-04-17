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Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову: есть жертвы

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову: есть жертвы

Фото: Associated Press

В городе произошли "прилеты".

В среду, 17 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Чернигову во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", — написал он.

И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако подтвердил, что оккупанты атаковали город.

"Прилет" по объекту социальной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие", – добавил он.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Чернигове произошли взрывы. Область "покраснела" области в 08:49.

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