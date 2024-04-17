Оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову: есть жертвы

В городе произошли "прилеты".
В среду, 17 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Чернигову во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", — написал он.
И.о. городского головы Чернигова Александр Ломако подтвердил, что оккупанты атаковали город.
"Прилет" по объекту социальной инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие", – добавил он.
Как сообщалось, во время воздушной тревоги в Чернигове произошли взрывы. Область "покраснела" области в 08:49.