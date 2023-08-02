Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине: есть жертвы

Россияне не прекращают атаку на регион.

Российская оккупационная армия ударила ракетами по селу Первомайское Изюмского района Харьковской области. Погибла пенсионерка.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Поврежден магазин и жилые дома.

"Погибла женщина 91 года. Потерпел ранение и был госпитализирован мужчина около 40 лет. Состояние раненого тяжелое", — подчеркнул он.

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В частности, в селе Петропавловка Купянского района в результате удара авиабомбой ФАБ-500 повреждены три частных домохозяйства, произошло одновременно несколько масштабных пожаров.

В Купянске обстрелами повреждено частное домовладение, автомобиль, произошли пожары.

Напомним, ночью на 2 августа россияне ударили дронами по Одесщине. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Кроме того, поврежден элеватор.

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