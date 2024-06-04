Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам в Сумской области: что известно об атаке

В результате атаки возник пожар в жилом секторе.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам Конотопской громады на Сумщине.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Как отмечается, оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурным объектам Конотопской общины. На месте работают все экстренные службы. В настоящее время устанавливаются последствия атаки армии РФ. Предварительно люди не пострадали.
В то же время в ГСЧС добавили, что в результате атаки возник пожар в жилом секторе.
"Пожарные локализовали возгорание, отвлекая опасность от жилого дома мирных граждан. А спустя некоторое время и полностью ликвидировали пожар", — рассказали в ГСЧС Украины.
Напомним, что разведка Британии назвала направление, где армия РФ сосредотачивает основные усилия.
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