Оккупанты нанесли ракетный удар по Малину на Житомирщине (фото)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Малину на Житомирщине (фото)

В результате падения обломков ракеты повреждено несколько зданий.

В Житомирской области российские военные нанесли ракетный удар по городу Малин.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области в Facebook.

Погибших и травмированных нет.

ГСЧС в Житомирской области

"13 марта в 15:15 в г. Малине Коростенского района в результате падения обломков ракеты поврежден жилой дом и здание ДОУ № 8", — говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 2 ед. техники и 12 чел. личного состава.

Напомним, ночью оккупанты нанесли авиаудары по трем селам на Житомирщине.

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