Оккупанты нанесли ракетный удар по Малину на Житомирщине (фото)

В результате падения обломков ракеты повреждено несколько зданий.
В Житомирской области российские военные нанесли ракетный удар по городу Малин.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области в Facebook.
Погибших и травмированных нет.
"13 марта в 15:15 в г. Малине Коростенского района в результате падения обломков ракеты поврежден жилой дом и здание ДОУ № 8", — говорится в сообщении.
Для проведения поисково-спасательных работ привлечено 2 ед. техники и 12 чел. личного состава.
Напомним, ночью оккупанты нанесли авиаудары по трем селам на Житомирщине.
Читайте также: