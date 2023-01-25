Оккупанты нанесли удар по Херсону: обстреляли медицинские учреждения и школу с "Пунктом Незламности"

К счастью, никто во время обстрела не пострадал.

Во вторник, 24 января, российские оккупанты обстреляли в Херсоне медицинские учреждения и школу, где развернут "Пункт Незламности".

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский на своей странице в Facebook.

"Вчера оккупанты снова обстреляли в Херсоне медицинские учреждения и школу. В школе был расположен "Пункт Незламности", — сообщил он.

К счастью, в этот момент там не было людей.

"Никаких военных целей. Просто "русский мир", просто терроризм и нескончаемый ряд военных преступлений", — отметил он.

Обстрел Херсона

Поздним вечером вторника, 24 января, оккупационные войска открыли огонь по роддому, школе и поликлинике Херсона. После обстрелов возник пожар в роддоме. К счастью, пострадавших нет. В результате вражеской атаки повреждения получили гражданские объекты: в зданиях выбиты окна, двери, повреждены стены.

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