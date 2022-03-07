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Оккупанты нанесли удар по морскому порту "Ольвия"

Оккупанты нанесли удар по морскому порту "Ольвия"

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Оккупанты нанесли удар по морскому порту "Ольвия"

Министерство инфраструктуры Украины

Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия" в Николаевской области.

Об этом сообщило министерство инфраструктуры в Facebook.

"Пострадавших нет. Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia"", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетного удара россиян в порту "Ольвия" по судну под флагом Бангладеш погиб один член экипажа.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 2021 года имущество государственного предприятия СК Ольвия и государственного предприятия Администрация морских портов Украины в городе Николаеве передано в концессию компании QTerminals Olvia (Катар) в рамках государственно-частного партнерства на 35 лет.

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