Оккупанты нанесли удар по морскому порту "Ольвия"

Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия" в Николаевской области.

Об этом сообщило министерство инфраструктуры в Facebook.

"Пострадавших нет. Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia"", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетного удара россиян в порту "Ольвия" по судну под флагом Бангладеш погиб один член экипажа.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 2021 года имущество государственного предприятия СК Ольвия и государственного предприятия Администрация морских портов Украины в городе Николаеве передано в концессию компании QTerminals Olvia (Катар) в рамках государственно-частного партнерства на 35 лет.