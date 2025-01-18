Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье

Восьмеро человек получили ранения из-за атаки.
Утром, 18 января, оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье. Враг попал по центру областного центра.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В результате вражеской атаки шесть человек ранены.
"Одна женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие — в больнице. Медики оказывают необходимую помощь", — написал он.
Федоров добавил, что частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.
"На месте попаданий работают пять бригад скорой помощи", — написал он.
Впоследствии Федоров уточнил, что количество пострадавших выросло до восьми.
Ранее сообщалось, что россияне попали ракетами по Киеву. О последствиях читайте в новости.
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