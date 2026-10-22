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Оккупанты нанесли удар по рынку: есть погибшие и пострадавшие
Российские оккупанты обстреляли рынок в Лозовой Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, еще 17 получили ранения.
Российские войска нанесли удар по рынку в Лозовой Харьковской области. По предварительным данным, два человека погибли, еще 17 получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
В настоящее время на месте удара работают медики, спасатели ГСЧС и сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в ночь на 22 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате ударов в шести районах столицы произошли пожары и разрушения. По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие.
После ночной атаки и повреждения объектов инфраструктуры в Киеве образовались значительные пробки. В то же время в столице выросли цены на такси.