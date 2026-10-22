Оккупанты нанесли удар по рынку: есть погибшие и пострадавшие

Удар по Лозовой 22 октября — Россия атаковала рынок, есть погибшие и раненые / © Укринформ

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска нанесли удар по рынку в Лозовой Харьковской области. По предварительным данным, два человека погибли, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Реклама

В настоящее время на месте удара работают медики, спасатели ГСЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Реклама

Напомним, в ночь на 22 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате ударов в шести районах столицы произошли пожары и разрушения. По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие.

После ночной атаки и повреждения объектов инфраструктуры в Киеве образовались значительные пробки. В то же время в столице выросли цены на такси.

Новости партнеров