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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Оккупанты нанесли удар по рынку: есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты обстреляли рынок в Лозовой Харьковской области. В результате обстрела погибли два человека, еще 17 получили ранения.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Удар по Лозовой 22 октября — Россия атаковала рынок, есть погибшие и раненые

Удар по Лозовой 22 октября — Россия атаковала рынок, есть погибшие и раненые / © Укринформ

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Российские войска нанесли удар по рынку в Лозовой Харьковской области. По предварительным данным, два человека погибли, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

В настоящее время на месте удара работают медики, спасатели ГСЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате ударов в шести районах столицы произошли пожары и разрушения. По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие.

После ночной атаки и повреждения объектов инфраструктуры в Киеве образовались значительные пробки. В то же время в столице выросли цены на такси.

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